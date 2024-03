Sinner ook na zestiende wedstrijd van 2024 ongeslagen en staat in halve finales Indian Wells

Jannik Sinner is doorgedrongen tot de halve finales van het masterstoernooi van Indian Wells. De Italiaan gaf Jirí Lehecka (ATP-32) weinig kans: 6-3,6-3.

De Tsjech had eerder deze week Andrej Roeblev (5) en Stefanos Tsitsipas (11) verslagen, beiden in twee sets. Sinner was echter een maatje te groot.

Sinner is dit jaar nog ongeslagen: hij won tegen Lehecka zijn zestiende duel van 2024. De Italiaan won de Australian Open en het ABN AMRO Open van Rotterdam.

Weinig verkeerd

Sinner verdedigde uitstekend, deed weinig verkeerd en dwong veel fouten af bij zijn opponent. Als Lehecka al eens het initiatief in de rally's had, wist Sinner die toch weer over te nemen.

De Tsjech mazzelde nog dat Sinner slordig omsprong met zijn kansen. Van zijn elf breekpunten verzilverde de nummer drie van de wereld er niet meer dan drie.

Sinners volgende tegenstander is de winnaar van de partij tussen de Spanjaard Carlos Alcaraz en de Duitser Alexander Zverev.