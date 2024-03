Ruime steun Tweede Kamer voor tienjarige veiligheidsovereenkomst Oekraïne

Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer steunt de tienjarige overeenkomst met Oekraïne waarin staat dat Nederland het land voor minstens tien jaar wil steunen op het gebied van veiligheid, defensie, wederopbouw en gerechtigheid.

Niet alleen de huidige regeringspartijen VVD, D66, CDA en CU staan achter de overeenkomst. Ook NSC, BBB, GroenLinks-PvdA en Volt spreken zich positief uit, zo bleek donderdag tijdens een debat 'over de staat van de oorlog in Europa', zoals het genoemd werd.

De PVV ontbrak bij het debat. De PVV-buitenlandwoordvoerder De Roon bleek ziek te zijn. Een aantal partijen vonden het onbegrijpelijk dat de grootste partij geen vervanger stuurde.

Lopende zaken

PVV-leider Wilders maakte eerder al duidelijk niet blij te zijn met de tienjarige veiligheidsovereenkomst met Oekraïne. Eind februari, nadat het kabinet de ondertekening van het belangrijke document had aangekondigd, maakte hij zijn ongenoegen via X duidelijk. Wilders zei niet tegen steun te zijn, maar vindt dat een demissionair kabinet alleen lopende zaken moet afhandelen en niet zo'n deal kan sluiten.

Wederopbouw

In de veiligheidsovereenkomst verzekert Nederland Oekraïne van militaire steun in de komende tien jaar. Ook gaat Nederland onder meer hulp bieden bij de wederopbouw als de oorlog is afgelopen. De overeenkomst werd op 1 maart al ondertekend door premier Rutte in de Oekraïense stad Charkiv.

Zo zag het bezoek van Rutte er toen uit: