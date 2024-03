Liverpool haalt uit tegen Sparta Praag, Gakpo scoort twee keer

Liverpool heeft in de achtste finales van de Europa League uitgehaald tegen Sparta Praag. Op Anfield werden de Tsjechen met 6-1 opgerold, nadat de heenwedstrijd al in 5-1 voor Liverpool was geëindigd.

Liverpool had er welgeteld veertien minuten voor nodig om op een 4-0 voorsprong te komen. Cody Gakpo maakte de vierde treffer. De Oranje-international kwam slim voor zijn man en schoot hard raak.

Ook de 6-1 kwam van Gakpo, hoewel hij daar wel de nodige mazzel bij had. Harvey Elliott haalde uit en via de oud-PSV'er belandde de bal in het doel.

West Ham dankt Kudus

West Ham United heeft zich mede dankzij een prachtige goal van oud-Ajacied Mohammed Kudus geplaatst voor de kwartfinales van de Europa League. Na de 1-0 nederlaag van vorige week bij SC Freiburg wonnen de Engelsen de return in eigen huis met 5-0.