Van der Poel over Milaan-Sanremo: 'Pogacar grote favoriet, maar dit is geen Strade Bianche'

Verwacht Van der Poel zaterdag weer zo'n onstuitbare Pogacar? "Hij is toch wel de grote favoriet en hij was wel heel indrukwekkend in de Strade. Maar dit is wel een hele andere race. Hij zal niet weer zo vroeg ontsnappen."

Vorig jaar won Van der Poel Milaan-San Remo door te ontsnappen op de Poggio, waarna hij de koers uitreed. "De kansen liggen ook voor Pogacar op de Poggio. Hij zal deze wedstrijd in ieder geval flink tempo maken."

Of hij klaar is voor de strijd met Pogacar, durft Van der Poel niet te zeggen. "Ik heb een goed trainingsblok achter de rug, maar dat geeft geen garanties. En ik heb over het algemeen wel een paar wedstrijden nodig om mijn topniveau te halen."

Hooi op de vork

Na die reeks van zeven wedstrijden moet Van der Poel een paar ingewikkelde knopen doorhakken. Hoe gaat hij zijn zomer inrichten? Rijdt hij de Tour de France en op de weg tijdens de Spelen in Parijs? En laat hij de mountainbike dan staan?

Van der Poel weet het eenvoudigweg nog niet. "Het zijn moeilijke beslissingen, zeker in een olympisch jaar. Er liggen nog steeds paar scenario's open. Maar te veel hooi op de vork nemen, heb ik in het verleden al gedaan. Dat doe ik niet nog een keer. Het moet wel te doen blijven ..."