Jonge Nederlander Arensman derde in vijfde etappe Vuelta, Wellens wint de rit

Tim Wellens heeft de vijfde etappe in de Vuelta gewonnen. De Belg van Lotto-Soudal was in een sprintje bergop de sterkste van drie vluchters. Guillaume Martin werd tweede en de pas 20-jarige Nederlander Thymen Arensman derde.

In de 184 kilometer lange rit van Huesca naar Sabinanigo kregen de renners na een heuvelachtige aanloop drie hellingen voor de kiezen: de Alto de Vio (tweede categorie), de Alto de Fanio (derde) en de Alto de Petralba (tweede).

Met nog 87 kilometer te gaan (inclusief de drie cols) ging Arensman (Sunweb) ervandoor met Wellens, Martin sloot aan, waarna het trio vier minuten pakte. In de oplopende finishstraat was Wellens de sterkste.

(later meer)