Familie gedode Carlo Heuvelman woedend, maar opluchting bij vrijgesproken B.

De vrijspraak van Sanil B. in de Mallorcazaak leidt tot emotionele reacties. De familie van zwaar mishandelde Carlo Heuvelman kan het oordeel in hoger beroep niet bevatten. Anderzijds is er opluchting bij de verdediging; B. heeft altijd gezegd dat hij niet betrokken was bij de dood van de 27-jarige man.

Het gerechtshof in Leeuwarden draaide de veroordeling van B. terug. Er is volgens het hof niet voldoende overtuigend bewijs dat B. medeplichtig is aan doodslag op Heuvelman. "Dat is onbegrijpelijk voor de familie", zegt advocaat van de nabestaanden Edwin Bosch. "Het kan niet zo zijn dat iemand het leven wordt uitgeschopt en dat daar niemand voor verantwoordelijk is."

Ook in hoger beroep werden Mees T. en Hein B. vrijgesproken van poging tot doodslag op Heuvelman. B. was er als enige wel voor veroordeeld, tot zeven jaar cel, maar daar heeft het hof nu een streep door gezet. Het drietal krijgt nog wel celstraffen voor andere mishandelingen en openlijk geweld op de fatale avond op het Spaanse eiland. Ook moeten ze schadevergoedingen betalen aan de slachtoffers en nabestaanden.

'Zwijgen wordt beloond'

"Zwijgen wordt hier beloond en dat is voor de familie onverteerbaar", vervolgt advocaat Bosch. De familie kan niet geloven dat geen van de in totaal zeven betrokken verdachten weet wie Heuvelman in een coma heeft geschopt en geslagen. Nabestaanden zeggen het vertrouwen te hebben verloren in de rechtsstaat.

Advocaat Peter Plasman, die B. verdedigt, erkent dat het "heel zuur is voor de nabestaanden" dat Heuvelmans dood onopgehelderd blijft. "Zoiets lijkt me ondraaglijk", zegt hij in een reactie, maar dat neemt niet weg dat de verdediging de vrijspraak van B. terecht vindt. Het bewijs tegen zijn cliënt "rammelde" en de verklaringen waren "onbetrouwbaar".

'Zwijgen kan je niemand verwijten'

Er waren geen videobeelden van het dodelijke incident. Het hof vond het DNA-spoor van Heuvelman op B's schoen te weinig voor een veroordeling. Plasman weerspreekt de beschuldiging dat zijn cliënt iets heeft verzwegen. "Het hof heeft gezegd dat niet vastgesteld kan worden dat bij deze groep verdachten kennis was over de dood van Heuvelman. Dan kun je niemand verwijten dat er niets over wordt gezegd."

Het OM noemt het oordeel van het hof teleurstellend. Justitie heeft twee weken de tijd om in cassatie te gaan, de laatste juridische optie om tot een ander vonnis te komen. Ook advocaat Bosch kon nog niet zeggen of de familie verder wil procederen.

B. zit inmiddels ongeveer twee jaar vast. Aangezien hij in totaal tot 29 maanden is veroordeeld, verwacht zijn advocaat dat hij nog "heel kort" blijft vastzitten. Volgens Plasman komt zijn cliënt in aanmerking voor vervroegde vrijlating. "Maar zijn leven is totaal veranderd door deze zaak."