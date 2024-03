Geen 15 maar 29 agenten gewond bij rellen Eritrees feest Den Haag

Bij de rellen rond het Eritrees feest in Den Haag vorig maand zijn 29 agenten gewond geraakt. Eerder was nog sprake van vijftien agenten. De meeste agenten die gewond raakten, zijn inmiddels weer aan het werk.

Burgemeester Jan van Zanen maakte het totale aantal gewonde agenten vandaag bekend in een vergadering in de gemeenteraad. Hij kondigde er direct bij aan de agenten een bezoek te brengen om ze een hart onder de riem te steken.

Dat het totale aantal is opgelopen, heeft er volgens een politiewoordvoerder onder andere mee te maken dat sommige verwondingen pas later ontdekt of kenbaar werden.

Rellen

De rellen braken op zaterdag 17 februari uit bij een zalencentrum waar regeringsgezinde Eritreeërs bijeen waren. Tegenstanders van het dictatoriale regime in Eritrea zochten de confrontatie.

Volgens de Haagse burgemeester waren het relschoppende jongeren van de Eritrese organisatie Brigade Nhamedu.

Partijen in de Tweede Kamer eisten de dag na de rellen opheldering en demissionair minister Yeşilgöz sprak haar afkeuring uit op X.

In totaal hield de politie zestien mensen aan.