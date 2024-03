Zes debutanten bij Duitsland voor duel met Oranje, Branthwaite en Henderson bij Engeland

"Het is goed om hem terug te zien in een competitie waar we hem beter kunnen beoordelen", vertelde bondscoach Southgate over Henderson. "Hij heeft een grote invloed gehad op het spel van Ajax sinds hij daar is. Ik weet dat ze heel erg blij met hem zijn. Hij brengt leiderschap en met alle aanvallende spelers in onze ploeg ook balans. Dat hebben we nodig."

Engeland oefent op 23 maart tegen Brazilië en ontvangt op 26 maart België. De ploeg van Southgate neemt het in de groepsfase van het EK op tegen Denemarken, Servië en Slovenië.

De Bruyne mist interlands België door liesblessure

Kevin De Bruyne is er op 26 maart op Wembley niet bij tegen de Engelsen. De middenvelder moet de komende interlands van België laten schieten door liesklachten. Op 23 maart treffen de Rode Duivels Ierland.

De 32-jarige De Bruyne leek juist, na een jaar afwezigheid door onder meer een hamstringblessure, tegen Ierland zijn honderdste interland te kunnen spelen. Hij staat al een jaar op 99. Bondscoach Domenico Tedesco wil echter geen risico nemen met zijn sterspeler.