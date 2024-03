Van Dijk blijft succesvol na terugkeer: tweede overwinning in vijf dagen

Ellen van Dijk heeft de eerste etappe in de Ronde van Normandië gewonnen. De renster (37) van Lidl-Trek, die vorige week na een absentie van anderhalf jaar (zwangerschap) terugkeerde, was in de tijdrit over 10 kilometer veel beter dan de rest.

De wereldkampioene tegen de klok van 2017, 2021 en 2022 reed zondag met de Vuelta Extremadura haar eerste koers na haar absentie. Ze won daar de derde rit, een tijdrit over 17 kilometer, met een verschil van 24 seconden op de nummer twee.

Glooiend parcours

Op het glooiende parcours in Normandië was donderdagmiddag de marge op de nummer twee, Nederlands kampioene tijdrijden Riejanne Markus (+0.19), iets kleiner. Op vijf tellen van Markus zorgde Lieke Nooijen voor een volledig Nederlands podium.

Van Dijk richt haar pijlen op de tijdrit op de Olympische Spelen in Parijs van komende zomer.