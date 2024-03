Moeder van in 2006 dood gevonden baby Sem komt voor de rechter

De moeder van een baby die in 2006 in een vijver in Doetinchem dood werd gevonden, komt voor de rechter. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) aan Omroep Gelderland.

Het OM verdenkt haar van kindermoord, of -doodslag en vermoedt dat ze haar kind doodde uit angst voor de ontdekking van de bevalling.

De baby werd door een groepje spelende kinderen levenloos in een vijver gevonden. Ze noemden het kindje Sem Vijverberg. De politie startte een groot onderzoek, maar jarenlang bleef onduidelijk wie het jongetje was.

De zaak dreigde in de vergetelheid te raken maar de 41-jarige vrouw werd in september 2022 na een tip aangehouden. Ze verklaarde zich niet te kunnen herinneren zwanger te zijn geweest of te zijn bevallen. Later die maand werd ze vrijgelaten, maar ze bleef wel verdachte in de zaak. Inmiddels is dus duidelijk dat de vrouw voor de rechter moet verschijnen.

Onderzoek

Na haar vrijlating is de vrouw door meerdere experts onderzocht. Zo heeft een geheugendeskundige gekeken of een dergelijk 'totaal herinneringsverlies' mogelijk is. Wat de uitkomst van de onderzoeken zijn, wil het OM in aanloop naar de zaak niet kwijt.

Ook is gezocht naar de biologische vader van het jongetje maar hij werd niet gevonden.

Wanneer de vrouw voor de rechter moet verschijnen, is nog niet duidelijk. De advocaat van de vrouw wil bij Omroep Gelderland niet reageren op de beslissing van het OM.