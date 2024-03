Voorwaardelijke werkstraf voor 13-jarige die Wilders bedreigde

Een 13-jarige jongen uit Zaandam die PVV-leider Wilders op sociale media met de dood bedreigde, heeft een voorwaardelijke werkstraf van 30 uur gekregen. Bij de straf hoort een proeftijd van twee jaar.

Ook heeft de rechtbank besloten dat de jongen verplicht begeleiding krijgt om op het rechte pad te blijven. Daarvoor geldt ook een proeftijd van twee jaar. Het Openbaar Ministerie had een werkstraf geëist van 60 uur, waarvan 30 uur voorwaardelijk.

Niet de eerste keer

Wilders wordt al jaren ernstig bedreigd vanwege zijn kritiek op de islam. Zo noemde hij de islam vorige maand nog een "verwerpelijke, haatdragende en tot geweld oproepende religie". In 2019 tweette hij dat de islam geen religie is, maar een "totalitaire en gewelddadige ideologie". De politicus ontvangt dagelijks doodsbedreigingen, soms zelfs honderden per dag, liet hij eerder weten.

Hij wordt permanent zwaar beveiligd en woont in een safehouse. Zondag werd een er nog een man aangehouden voor het bedreigen van de politicus.

Het is niet de eerste keer dat een jongere een politicus bedreigt. "Je ziet zelfs kinderen onder 12 jaar die politici bedreigen", zei justitie een paar jaar geleden. "Dat is een zorgelijke trend."