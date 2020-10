Slechte generale Atalanta in aanloop richting CL-duel met Ajax

Drie dagen voor het Champions League treffen met Ajax heeft Atalanta Bergamo in eigen huis met 3-1 verloren van Sampdoria. Het is voor Atalanta de tweede competitienederlaag op rij.

Met Marten de Roon en Sam Lammers in de basis zette Fabio Quagliarella Sampdoria binnen het kwartier op 1-0. De veteraan verschalkte doelman Marco Sportiello met een hard schot hoog in de korte hoek. Op slag van rust miste Quargiarellla vanaf elf meter de kans op 2-0.

Blessure De Roon

Met de in de kleedkamer gebleven Lammers zorgde Morten Thorsby na rust wel voor de 2-0. De zorgen voor Atatanta werden vervolgens groter toen De Roon met een liesblessure het veld moest verlaten.

Met invallers Hans Hateboer en Robin Gosens streed Atalanta voor een beter resultaat en kwam via een penalty van Duván Zapata op 2-1. In de extra tijd schoot Jakub Jankto Sampdoria in veilige haven na een snelle counter.

Atalanta Bergamo-Ajax staat dinsdag om 21.00 uur op het programma. Atalanta won de eerste Champions League-wedstrijd op bezoek bij Midtjylland met 0-4. Ajax verloor thuis met 0-1 van Liverpool.