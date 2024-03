Uitbraak mazelen in regio Eindhoven

GGD Brabant-Zuidoost heeft verschillende meldingen ontvangen van mazelen in Eindhoven en omgeving. Het gaat om veertien ongevaccineerde kinderen met een gemiddelde leeftijd van 5 jaar en om een ongevaccineerde volwassene.

Mazelen is een erg besmettelijke ziekte. Door de dalende vaccinatiegraad neemt het risico op verspreiding toe. De GGD Brabant-Zuidoost adviseert mensen die ongevaccineerd zijn en klachten zoals koorts én huiduitslag ontwikkelen, thuis te blijven en telefonisch contact op te nemen met de huisarts.

De ziekte begint plotseling, met klachten als koorts, niet lekker voelen, niezen en hoesten. Daarbij hebben besmette mensen meestal ook ontstoken ogen. Na drie tot zeven dagen komen vlekjes op de huid. Deze vlekjes komen eerst achter de oren en verspreiden daarna over het hele lichaam.

Ernstiger ziek

Soms worden mensen ernstiger ziek van mazelen. Vooral ongevaccineerde jonge kinderen, ongevaccineerde zwangeren en mensen met een immuunstoornis lopen het risico ernstiger ziek te worden. Kinderen onder de veertien maanden kunnen niet gevaccineerd worden.

Het mazelenvirus zit in de keel van iemand die besmet is. Als iemand met mazelen hoest of niest, kunnen anderen besmet raken. Wie mazelen heeft, blijft besmettelijk tot vier dagen na de eerste vlekjes.