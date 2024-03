Shell trotseert kritiek van klimaatcritici en blijft investeren in olie en gas

Milieudefensie treft Shell volgende maand opnieuw tijdens het hoger beroep in de klimaatrechtszaak en is vernietigend over de verduurzamingsplannen: "Shell trapt, aan de vooravond van het hoger beroep, letterlijk op het gaspedaal. De nieuwe klimaatambitie laat zien dat Shell door blijft gaan met het in gevaar brengen van mensenlevens en verergeren van de klimaatcrisis én zet zelfs meer in op gas", aldus campagneleider Nine de Pater.

Olie op peil en gasproductie omhoog

De energiegigant houdt de olieproductie voorlopig op peil en vergroot de productie van gas. Vanwege de verminderde aanvoer van Russisch gas via pijpleidingen, is de aanvoer van vloeibaar gas (lng) enorm toegenomen.

Het verminderen van de aanvoer van olie en gas is volgens het bedrijf onverantwoord zolang de vraag niet daalt. De enorme prijsstijgingen in Europa tijdens de energiecrisis als gevolg van de Russische aanval in Oekraïne hebben dat volgens Sawan aangetoond.

Bovendien is het bedrijf ervan overtuigd dat als Shell zich terugtrekt uit olie en gas, andere oliebedrijven deze rol overnemen. Bijvoorbeeld bedrijven uit de VS en het Midden-Oosten, die minder reductiemaatregelen nemen dan Shell.

Sawan liet vorig jaar tijdens een evenement in New York al weten dat duurzame energie ruimte krijgt bij Shell, maar alleen als dit geld oplevert. Veel duurzame energieprojecten zijn minder winstgevend dan de productie van olie en gas. De winsten die met olie en gas gemaakt worden zijn volgens het bedrijf noodzakelijk voor investeringen in risicovolle projecten met waterstof en het afvangen en opslaan van CO2.