Starship van SpaceX vergaan bij terugkeer naar aarde

De Starship-raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX is opnieuw vergaan bij een testvlucht. Ongeveer drie kwartier na de lancering ging het signaal verloren op een hoogte van 65 kilometer. Het vaartuig is waarschijnlijk ontploft bij de terugkeer in de dampkring.

De derde testlancering is wat SpaceX betreft wel een succes. "Het is ongelooflijk hoe ver we deze keer zijn gekomen", zegt het ruimtevaartbedrijf.

De 121 meter lange raket kwam goed van de grond op Elon Musks ruimtevaartbasis in Texas. De Starship bereikte een hoogte van meer dan 200 kilometer boven de aarde en een snelheid van ruim 26.000 kilometer per uur.

SpaceX hoopte ook de landing in zee te kunnen oefenen. Daar is het dus niet van gekomen. Het was sowieso de bedoeling dat het vaartuig zou vergaan. Hij zou met een snelheid van 320 kilometer per uur gecontroleerd crashen in de Indische Oceaan.

Starship van Elon Musks SpaceX moet in de toekomst een grote rol spelen bij het Artemis-programma van de NASA; de opvolger van het Apollo-programma dat liep tussen 1961 en 1972, en in 1969 leidde tot de eerste mens die voet op de maan zette.