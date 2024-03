Drie maanden rust voor Van den Berg, die vorige maand flauwviel tijdens koers

Lars van den Berg moet zeker drie maanden lang rust houden. Vorige maand raakte de 25-jarige wielrenner buiten bewustzijn tijdens de Faun-Ardèche Classic.

In een korte mededeling van zijn ploeg Groupama-FDJ laat Van den Berg weten dat hij zich goed voelt. "Ik moet nu gewoon even geduld hebben en mijn rust pakken."

Oorzaak onduidelijk

Op 24 februari raakte Van den Berg tijdens het fietsen bewusteloos, waarna hij ten val kwam. Een dag na de koers maakte hij bekend dat hij in orde was.

Sindsdien was hij in afwachting van medische onderzoeken, waaruit nu blijkt dat hij rust moet nemen. Waar de renner uit Utrecht precies last van had, is niet duidelijk.

Via het X-account van zijn ploeg laat Van den Berg nog wel weten dat hij "goed wordt bijgestaan" door zijn dierbaren, familie en team.