Jorgenson neemt stokje moeiteloos over van Roglic: 'Renners gaan bij Visma niet echt kapot'

Want waar Jorgenson (24) voorheen niet verder kwam dan twee achtste plaatsen in de koers naar de zon, neemt hij nu moeiteloos het stokje over van de naar Bora overgestapte Primoz Roglic als winnaar van die wedstrijd.

"Hij voelt zich fitter dan voorheen. Ik denk dat ik heel goed begrijp wat hij bedoelt", zegt Van Hooydonck. "Want ik heb mij eigenlijk ook, op een hoogtestage of in een wedstrijd, nooit écht kapot gevoeld. Dat heeft er naar mijn mening heel erg mee te maken dat we op een juiste manier herstellen."

Wat Van Hooydonck bedoelt: tegenover elke inspanning staat de juiste hoeveelheid energie-inname, waardoor het herstelproces sneller gaat. Het is wel vaker aangehaald: elke gram die in het lichaam komt, wordt afgewogen bij de geelzwarte formatie. En dat is nog altijd een van de belangrijkste sleutels tot het succes. "Soms wordt er gezegd dat renners bij Visma niet meer mogen eten. Maar dat is het niet. Er wordt op toegezien dat je net voldoende eet, dat je juist alles binnenkrijgt."

Die extra paar procent

Ook de verandering in training zorgt ervoor dat een Jorgenson, maar ook een Christophe Laporte, die tot vorig jaar bepaald geen veelwinnaar was bij het Franse Cofidis, in Nederlandse dienst opeens een wereldtopper wordt. "Matteo heeft een uitzonderlijk talent. Dat was te zien in een team als Movistar, dat ook een goede ploeg is, maar bij Visma-Lease a Bike laten ze geen enkel detail zomaar passeren."