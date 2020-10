Trump stemt alvast 'op een man die Trump heet'

De president bracht zijn stem uit in een bibliotheek in Florida - AFP

President Trump heeft zijn stem uitgebracht voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Dat deed hij in een bibliotheek in West Palm Beach in de staat Florida, vlak bij de plek waar hij een resort heeft. Hij staat al meer dan een jaar officieel ingeschreven in de staat. De president zei dat hij had gestemd op "een man die Trump heet":

"Het was een heel veilige stembusgang", zei Trump. "Veel veiliger dan wanneer je je stem opstuurt. Alles was perfect. Heel strikt, volgens de regels. Als je je stem opstuurt, dan kan het nooit zo veilig zijn." Trump staat bekend als fel tegenstander van stemmen per post, dat volgens hem fraude in de hand werkt. Volgens het hoofd van kiescommissie FEC is dat niet waar.

Tot nu toe hebben meer dan 50 miljoen Amerikanen hun stem uitgebracht in stembureaus of per brief. Vrijdag stemde Joe Biden al. Voor zowel Trump als zijn opponent Biden belooft het verder een drukke dag te worden vandaag. Trump reist naar de staten North Carolina, Ohio en Wisconsin om campagne te voeren. Morgen is hij in New Hampshire. Biden voert campagne in Pennsylvania, waar meerdere drive-in-bijeenkomsten worden gehouden. Die staat is een van de belangrijkste swing states van de Verenigde Staten, waar de presidentiële verkiezingsstrijd dit jaar wordt beslist. Andere staten die daarom op extra belangstelling van de kandidaten kunnen rekenen zijn Georgia, Florida, Michigan, North Carolina en Arizona.