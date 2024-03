Vietnam stelt staatsbezoek Willem-Alexander op het laatste moment uit

Correspondent Zuidoost-Azië Mustafa Marghadi:

"Het komt als een volkomen verrassing dat het staatsbezoek op het laatste moment wordt afgeblazen. Dat 'binnenlandse redenen' worden genoemd, zorgt voor heel veel speculatie. Het is vrij rustig in Vietnam. Er zijn in het begin van het jaar meerdere politieke dissidenten opgepakt. Maar er is geen sprake van sociale onrust.

Het eerste en enige waar men aan denkt als zo'n prestigieus bezoek zo laat wordt geannuleerd, is dat de gezondheid van secretaris-generaal Nguyen Phu Trong (79) flink achteruit is gegaan.

De leider van de Communistische Partij kwakkelt al maanden met zijn gezondheid. In januari sloeg hij nog een bezoek over van de Indonesische president Joko Widodo vanwege gezondheidsproblemen. Hij verbleef ook een tijdje in het ziekenhuis. De leiding van de Communistische Partij is niet heel scheutig met informatie over Trongs gezondheid. Dus we kunnen niet met zekerheid zeggen dat het achteruitgaan van zijn gezondheid de reden zou zijn voor het afzeggen van het staatsbezoek."