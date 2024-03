EU-parlement sleept Europese Commissie voor de rechter om 'chantage door Orbán'

Het Europees Parlement sleept Ursula von der Leyen en haar Europese Commissie voor de rechter. Volgens het parlement gaf de commissie Hongarije ruim 10 miljard euro aan bevroren EU-subsidies terug in ruil voor politieke medewerking. Het Europees Parlement zegt dat "de rechtsstaat niet mag wijken voor akkoordjes met de Hongaarse premier Orbán".

In december vorig jaar hielden EU-leiders een top waar werd gesproken over de toetreding van Oekraïne tot de EU en over financiële steun aan het land. De Hongaarse premier Viktor Orbán stak niet onder stoelen of banken dat hij daartegen is. Desondanks liep hij op het moment van stemmen over toetreding - waar unanimiteit voor nodig is - even de zaal uit 'naar het toilet'.

Het Europees Parlement is ervan overtuigd dat dat alles te maken had met een besluit van een paar dagen daarvoor. Toen gaf de Europese Commissie miljarden aan geblokkeerde EU-subsidies voor Hongarije vrij. Volgens Von der Leyen was de timing toeval en dat blijft zij volhouden. Het Europees Parlement zegt daar niets van te geloven en vindt dat de EU zich heeft laten chanteren door Orbán.

Europese Hof van Justitie

De Europarlementariërs vinden dat Orbán de rechtsstaat en democratie consequent ondermijnt en nog geen verbeteringen laat zien die beloond mogen worden. Daarom werd vandaag tijdens een conferentie besloten om de Commissie te dagen voor het Europese Hof van Justitie.

Volgens de Commissie was er geen andere keuze dan het vrijgeven van een deel van de tegoeden, omdat Hongarije voldeed aan bepaalde eisen. Hongarije zou voldoende hebben gedaan om de juridische onafhankelijkheid in het land te versterken.

De Europese Commissie had in totaal zo'n 30 miljard euro aan fondsen voor Hongarije bevroren omdat het land principes van de rechtsstaat niet respecteert en zich schuldig maakt aan corruptie. Na de kwijtschelding van Von der Leyen in december is er nog 19 miljard over aan bevroren tegoeden.