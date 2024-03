Tata Steel helpt personeel dat weg moet aan nieuwe baan

Medewerkers van Tata Steel die hun baan verliezen worden door het bedrijf aan een nieuwe baan geholpen. Dat zegt een woordvoerder van het staalconcern.

Een klein half jaar geleden zei het bedrijf in IJmuiden dat er 800 arbeidsplaatsen zouden worden geschrapt en dat niet uitgesloten kon worden dat daarbij gedwongen ontslagen zouden vallen. Dat moest volgens Tata Steel gebeuren om concurrerend te blijven op de staalmarkt en de overstap te maken naar verduurzaming.

Daar komt het bedrijf nu deels van terug, zegt een woordvoerder. "Nu het plan concreter is blijkt dat we niet 800, maar 581 arbeidsplaatsen gaan schrappen. Ook gaan we medewerkers die bij ons in dienst zijn begeleiden naar ander werk, intern of elders."

Wel benadrukt hij dat er bij het bedrijf ook veel inhuurkrachten werken. Zij moeten zelf ander werk zoeken. Het is niet duidelijk hoeveel van de 581 functies die geschrapt worden ingevuld worden door inhuurkrachten.

'Maandenlang in onzekerheid'

Vakbond FNV is blij dat er geen gedwongen ontslagen vallen. "Er zijn nog wel plannen wat betreft het anders inrichten van werkzaamheden binnen het bedrijf, maar dat betekent dus gelukkig niet dat dat automatisch gepaard gaat met gedwongen ontslagen van de werknemers die het betreft", zegt vakbondsbestuurder Cihan Lacin. "Het is fijn dat er voor deze mensen toch nog een toekomst is binnen het staalbedrijf."

Wel benadrukt Lacin het jammer te vinden dat Tata Steel nu pas met dit nieuws komt. "Veel medewerkers hebben maandenlang in onzekerheid gezeten. Het had veel onrust op de werkvloer gescheeld als ze de medewerkers niet in november hadden gezegd dat er mogelijk gedwongen ontslagen zouden vallen."