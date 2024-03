Te hoge huur en schijnverduurzaming: toezicht moet foute energielabels tegengaan

Het kan ook op andere manieren verkeerd gaan, legt hij uit. "Het gaat vaak mis bij verbouwingen. Er wordt dan op basis van facturen of bouwtekeningen een label gekozen, maar dat zijn vaak aannames. Als een huis in 2018 verbouwd wordt, wordt er van uitgegaan dat het bijvoorbeeld een dikke isolatielaag heeft van 12 centimeter - de norm van dat jaar. Maar daar wordt nauwelijks op gecontroleerd."

Of er in Groningen sprake is van gesjoemel met labels voor financieel gewin, is onduidelijk. Het Openbaar Ministerie onderzoekt of er sprake is van zwendel.

'Schijnverduurzaming'

Hoge huren of een hogere verkoopprijs voor een woning zijn niet de enige gevolgen van een foutief label. "Het veroorzaakt ook schijnverduurzaming", zegt Delfstra. Het kabinet meldde vorig jaar nog dat het voor 2030 2,5 miljoen woningen wil isoleren. Met name woningen met een E-, F- of G-label worden aangepakt: in 2022 is het aantal woningen met zo'n label met 55.000 gedaald. "Maar als je niet 100 procent kan vertrouwen op deze labels, zeggen deze cijfers ook niets."

Nadat de zaken in Groningen aan het licht waren gekomen, startte minister De Jonge een pilot. 124 woningen die door huurders werden gemeld bij de Huurcommissie werden onderzocht. In 92 gevallen bleek er inderdaad een verkeerd label op de woning te zitten. Voor De Jonge reden om het toezicht aan te scherpen.

De 2000 energieadviseurs in Nederland moeten vier examens afleggen en ieder jaar bijscholing volgen om het vak uit te mogen oefenen. De toezichthouder moet gaan toezien op alle partijen in het stelsel en kan zelf ook energielabels controleren. De Jonge verwacht dat er in 2025 een wetsvoorstel aan de Kamer wordt voorgelegd.

Tot die tijd wil de minister dat er meer steekproeven en controles worden uitgevoerd. Ook moet de bevoegdheid van een adviseur sneller ingetrokken kunnen worden als er sprake is van fraude. Huurders die twijfelen over hun label kunnen kosteloos bij de Huurcommissie terecht om het label te laten toetsen.