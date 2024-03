Polen roept door vorige rechtse regering aangestelde ambassadeurs terug

Polen roept vijftig ambassadeurs terug die waren aangesteld door de vorige radicaal-rechtse regering. Volgens de Poolse premier Tusk is het van cruciaal belang om een team van loyale gezanten te hebben vanwege de oorlog in Oekraïne.

Het ministerie stelt dat de terugroeping van de gezanten "noodzakelijk is voor een betere, professionele uitvoering van de moeilijke taken waar het Poolse buitenlandse beleid mee wordt geconfronteerd". Hij benadrukte dat er geen sprake is van een vergelding tegen zijn voorgangers.

Welke ambassadeurs niet duidelijk

Welke diplomaten specifiek worden teruggeroepen wordt niet benoemd in een persbericht dat gisteravond is uitgegeven. Het gaat in ieder geval uitsluitend om diplomaten die waren aangesteld door de vorige regering. De Poolse ambassadeur in Nederland, Margareta Kassangana, werd bijvoorbeeld ook door de vorige regering aangesteld.

Wanneer de teruggeroepen ambassadeurs zouden worden vervangen en of er buitenlandse posten worden geschrapt, is ook onduidelijk. Wel zei de minister van Buitenlandse Zaken Radek Sikorski dat het terugroepen van ambassadeurs al is begonnen.

Het Amerikaanse persbureau AP schreef gisteravond dat de terugroeping van diplomaten mogelijk niet de steun krijgt van president Duda, die uit het kamp van de vorige rechtse regering komt en kritisch staat tegenover Tusk. In Polen is de president grondwettelijk verantwoordelijk voor het benoemen en ontslaan van ambassadeurs. Wat er gebeurt als hij zijn veto uitspreekt, is onduidelijk.

De bezem erdoor

Toen Tusk eind vorig jaar na acht jaar van rechts-conservatieve regeringen aan de macht kwam, beloofde hij de antidemocratische hervormingen van zijn voorganger te corrigeren. Sindsdien gaat de bezem door verschillende instanties waarvan de onafhankelijkheid was aangetast door de rechts-nationalistische PiS (Recht en Rechtvaardigheid).

Vlak na het aantreden van de nieuwe pro-Europese Poolse regering werd bijvoorbeeld schoon schip gemaakt bij verschillende staatsmedia. Verschillende leidinggevenden werden vervangen en de uitzendingen van staatsnieuwszender TVP Info werden tijdelijk stilgelegd terwijl het nieuwskanaal gereorganiseerd werd.

Door de vorige regering werden partijgetrouwen benoemd bij TVP en werd de zender omgevormd tot een propagandakanaal voor PiS. Kritische journalisten werden weggestuurd.