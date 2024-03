Hof maakt veroordeling Sanil B. voor dood Carlo Heuvelman ongedaan, lagere straffen

In de Mallorcazaak is hoofdverdachte Sanil B. in hoger beroep vrijgesproken van het medeplegen van doodslag op Carlo Heuvelman. Er is te weinig wettig en overtuigend bewijs, zo oordeelt het gerechtshof in Leeuwarden. Het Openbaar Ministerie had opnieuw een gevangenisstraf van tien jaar geëist tegen Sanil B.

Wel wordt hij veroordeeld voor poging tot doodslag op twee andere personen en voor openlijk geweld. Hij krijgt daar 32 maanden celstraf voor, waarvan drie maanden voorwaardelijk.

Sanil B. werd in november 2022 veroordeeld tot een celstraf van 7 jaar. Zes andere verdachten die betrokken waren bij de vechtpartijen op het vakantie-eiland kregen straffen variërend van een taakstraf tot gevangenisstraffen tussen de twaalf en dertig maanden. Deze straffen waren fors hoger dan het OM had geëist. Zowel de zeven verdachten als het OM gingen in hoger beroep.

Geweldpleging

Mees T. en Hein B. werden door het hof opnieuw vrijgesproken voor poging tot doodslag op Carlo Heuvelman. Ze werden wel veroordeeld voor openlijke geweldpleging. Mees T. krijgt 14 maanden cel, Hein B. krijgt 15 maanden. Ook die straffen vallen lager uit: eerder werden ze veroordeeld tot 30 maanden voor het geweld.

Het gerechtshof zegt zich te realiseren dat de uitspraak een grote klap is voor de familie van Heuvelman, maar vindt onder meer dat het DNA-spoor op de schoen van Sanil B. onvoldoende is om hem voor doodslag te veroordelen. De verdachten worden wel veroordeeld tot het betalen van schadevergoedingen aan de slachtoffers en de nabestaanden van Carlo Heuvelman.

Ook vier anderen kregen vandaag hun straf te horen. Kaan B. en Daan van S. krijgen allebei een celstraf van 11 maanden, waarvan 83 dagen voorwaardelijk. Lukas O. krijgt 18 dagen celstraf en een taakstraf van 240 uur. Stan F. krijgt een taakstraf van 110 uur.

Zomer 2021

De 27-jarige Heuvelman uit Waddinxveen werd in de zomer van 2021 op Mallorca mishandeld door een groep jonge mannen uit Hilversum en omgeving. Hij raakte in coma en overleed enkele dagen na de mishandeling.

Getuigen verklaarden dat Heuvelman door meerdere jongens is belaagd, op de grond viel en meerdere keren tegen zijn hoofd is geschopt. Alle verdachten hebben altijd gezwegen over wie van hen Heuvelman heeft mishandeld. Ook waren er geen beelden van de fatale mishandeling van Heuvelman.

De rechtbank oordeelde anderhalf jaar geleden dat Heuvelman is overleden doordat hij tegen zijn hoofd is getrapt, waaraan Sanil B. heeft meegedaan. Volgens de rechtbank was er ten minste één andere dader betrokken bij de doodslag op Carlo Heuvelman, maar kon niet overtuigend worden vastgesteld wie dit was.