OM onderzoekt aangifte van verduistering tegen bewindvoerder

Bewindvoering en budgetbeheer, hoe zit dat?

Een bewindvoerder beheert het geld van iemand die dat zelf niet kan, bijvoorbeeld door lichamelijke of psychische problemen of omdat er veel problematische schulden zijn en de persoon in een moeilijke levensfase zit, bijvoorbeeld na een echtscheiding of baanverlies.

Die bewindvoerder wordt door de rechter benoemd en kan een bekende of familielid zijn. Maar er zijn ook professionele bewindvoerders, die zelfstandig of in een bewindvoerderskantoor het bewind voor meerdere personen voeren - oftewel meerdere dossier beheren. Zij krijgen daarvoor een vergoeding.

De bewindvoerder regelt alle geldzaken. De kantonrechter houdt daar toezicht op en controleert of de financiële administratie op orde is. Als het niet goed gaat, kan de kantonrechter de bewindvoerder schorsen of ontslaan. Het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM toetst jaarlijks of een bewindvoerder nog voldoet aan de wettelijke vereisten.

Ook een budgetbeheerder regelt de geldzaken voor iemand anders. Maar dat gaat via volmachten, de rechter komt er niet aan te pas. Iemand die zijn budget laat beheren, kiest daar vaak zelf voor. Bijvoorbeeld in ruil voor het kwijtschelden van een deel van openstaande schulden.

Net als bij bewindvoering zijn er bij budgetbeheer professionals aan het werk, als zelfstandige of bij een bedrijf. Verschillende organisaties hebben richtlijnen opgesteld voor bewindvoerders. Maar wettelijk toezicht ontbreekt. Wel is een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten nodig. Die vergunning wordt niet automatisch ingetrokken als een budgetbeheerder als bewindvoerder door de kantonrechter is ontslagen.