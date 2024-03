Schulting hoopt iedereen en zichzelf te verrassen bij WK: 'Trainingen gaan bizar goed'

Een half jaar geleden was het nog maar de vraag of Suzanne Schulting het wel zou gaan redden om dit seizoen nog op het ijs te staan, maar vrijdag staat ze als een van de uithangborden van de sport aan de start van de WK shorttrack in eigen land.

"En ik kan zeggen dat ik alle afstanden rijd", zegt een "supergretige" Schulting, die er sinds afgelopen zomer lange tijd uit lag, mede door een virus in haar lichaam. In het najaar van 2023 kwam daar een snijwond in haar rug bovenop.

Schulting: "Ik sta hier nu gewoon en ik doe mee op het allerhoogste niveau. De trainingen gaan bizar goed, dat is alleen maar genieten."