Met Tedesco langer aan het roer en in Kuifje-outfit gaan Belgen EK tegemoet

"Het is fantastisch om een eerbetoon te brengen aan een echt wereldicoon: Hergé", aldus Piet Vandendriessche, de algemeen directeur van de Belgische voetbalbond.

"Hij veroverde niet alleen mijn hart en mijn geest toen ik opgroeide, maar ook die van vele andere generaties. En dat is precies wat de Rode Duivels, maar ook de Red Flames, proberen te bereiken. Hopelijk geeft Kuifje hen de inspiratie om geweldige prestaties neer te zetten."

Duitsland in het roze met paars

De Duitse voetballers weten inmiddels ook in welke tenues ze komende zomer in eigen land te bewonderen zijn. Het thuisshirt is traditioneel wit, maar bij het uit-shirt is er gekozen voor flink opvallende kleuren.

Een combinatie van roze en paars zal om de schouders hangen van de spelers en heeft als doel om de diversiteit van het land uit te dragen.