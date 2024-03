Vanavond op tv: Volgende stap in kabinetsformatie • Russische film maakt Kremlin zenuwachtig • Gevaarlijk lage vaccinatiegraad

Russische blockbuster maakt Kremlin zenuwachtig

Het is een wonder dat hij in Rusland mocht uitkomen, een film over censuur en tirannie in de jaren 30 van de vorige eeuw. The Master and Margarita is geregisseerd door een Amerikaan, die zich uitsprak tegen de oorlog. Regisseur Michael Lockshin verfilmde Ruslands meest populaire roman van de 20ste eeuw, het gelijknamige boek van Michail Boelgakov. De film verbreekt nu record op record in de Russische bioscopen en niet alleen omdat het een goede film is. En juist daar maakt het Kremlin zich zorgen om.