1 op 10 schepen bruine vloot heeft problemen met giek of mast

Bij een op de tien schepen van de bruine vloot zijn er problemen met het hout van de gieken of masten. Dat blijkt uit een extra controle door de Inspectie Leefomgeving en Transport (LIT).

De betreffende schepen moeten onmiddellijk gerepareerd worden, anders mogen ze niet uitvaren. De bruine vloot bestaat uit 400 historische zeilschepen die gebruikt worden voor dagtochten of schoolreizen.

Na twee dodelijke ongelukken met schepen van de bruine vloot in 2022 en een vernietigend rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid is besloten om alle schepen te controleren voor de start van het nieuwe vaarseizoen.

Geschrokken

Inmiddels zijn meer dan honderd schepen gecontroleerd. "We zijn echt geschrokken", zegt Lex Borst over de uitkomsten tegen Omrop Fryslân. Hij is de projectleider van de keuringen bij de ILT.

De ronde houten delen betreffende schepen moesten worden afgekeurd. "Dat zijn er in totaal al meer dan twintig. Die zijn niet meer te gebruiken. Er zit bijvoorbeeld houtrot in of zulke diepe windscheuren dat ze niet sterk genoeg zijn."

"We treffen best veel zaken aan die hersteld moeten worden. Het meeste is relatief makkelijk. Maar die rondhouten, dat kost tijd."

Schepen van de bruine vloot worden gekeurd door particuliere bedrijven. Het ILT is de toezichthouder. De betreffende schepen met mankementen hebben allemaal geldige certificaten en mochten dus gewoon uitvaren. De inspectie snapt daarom niet dat ze grote mankementen aantreffen. Borst: "Het is voor mij als leek ook wel de vraag hoe je soms in de termijn van een jaar dit aantreft."