Schandaal bij Belgisch leger: chantage, vernedering en mensonterend gedrag

Het Belgische leger verdenkt enkele tientallen militairen van wangedrag. Dat hebben de minister van Defensie Ludivine Dedonder en de legertop verklaard in een persconferentie. Het gaat om vernedering, mensonterend gedrag en chantage. Het peloton waar het gebeurde, onderdeel van het 4de Bataljon, is inmiddels opgedoekt.

Het gebeurde allemaal tijdens de ontgroening van nieuwe militairen voor het 4de Bataljon Genie in Amay in de provincie Luik. "Het gaat om vernederende behandeling, mishandeling en geweldpleging, chantage, bedreiging tussen soldaten, groepsdruk en de verplichting om te zwijgen", aldus Dedonder in de persconferentie. De betrokkenen zijn officieren, onderofficieren, vrijwilligers en soldaten.

Ook legerbaas Michel Hofman spreekt in de persconferentie van "mensonterende en vernederende feiten". Enkele militairen zijn geschorst, tientallen zijn overgeplaatst.

"Wat is gebeurd is onaanvaardbaar. Binnen defensie is geen plaats voor gelijk welke vorm van seksisme, extremisme en racisme. Dergelijk gedrag zal nooit worden getolereerd", aldus defensieminister Dedonder.

Berucht bataljon

Volgens de legerbaas is er direct een onderzoek opgestart toen de misstanden aan het licht kwamen. "De nodige partijen werden meteen ingelicht en we hebben voorzorgsmaatregelen getroffen, zoals het ontslaan van militairen", vertelt Hofman.

Volgens de VRT liep het anders. Een klokkenluider zou alarm hebben geslagen, maar dat werd lang genegeerd totdat de legertop tot actie overging. Volgens de minister kreeg zij de eerste melding in november 2023. Volgens de VRT kwamen de eerste meldingen al binnen in 2021.

Het is niet de eerste keer dat het bataljon in Amay in slecht daglicht komt te staan. Jarenlang doken er al geregeld problemen op. In de persconferentie wordt gesproken van een opeenstapeling van incidenten.