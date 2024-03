NOS-directeur Timmer stopt per direct na kritiek op functioneren bij BNNVARA

Gerard Timmer stopt per direct als directeur bij de NOS. Het besluit komt na een artikel van de Volkskrant waarin staat dat hij wel degelijk signalen had ontvangen over misstanden bij BNNVARA toen hij daar nog directeur was.

Zo zou het wangedrag bij De Wereld Draait Door al met hem zijn besproken en ook werd onder zijn verantwoordelijkheid een adjunct-eindredacteur die wangedrag aankaartte bij Zembla gedegradeerd. Timmer had dit altijd ontkend.

"Het artikel maakt inbreuk op de geloofwaardigheid die nodig is om leiding te geven aan de noodzakelijke veranderingen waar de publieke omroep en de NOS voor staan", schrijft hij in een verklaring.

Cultuurverandering nodig

De positie van Timmer lag onder een vergrootglas omdat hij de komende jaren een cultuurverandering binnen de NOS moest leiden. Bij het rapport van de commissie-Van Rijn over de publieke omroepen meldden NOS-medewerkers namelijk vaker dan gemiddeld misstanden als pesten, intimidatie, seksueel grensoverschrijdend gedrag en discriminatie.

"De discussie over mijn verleden mag het ingezette proces naar die veranderingen niet in de weg staan", zegt hij daarover. "Daarnaast mag een discussie rond mijn persoon de medewerkers van de NOS, en de NOS als publieke nieuwsorganisatie niet in de weg staan."

Timmer is sinds 1 mei 2018 algemeen directeur van de Nederlandse Omroep Stichting, hij volgde Jan de Jong op.

'Inbreuk op geloofwaardigheid'

In een reactie laat de raad van toezicht van de NOS weten dat ze het vertrek van een "zeer gewaardeerde directeur" betreuren, maar ook begrijpen. De recente berichtgeving en de daardoor ontstane beeldvorming brachten Timmer tot de conclusie "dat dit inbreuk maakt op zijn geloofwaardigheid".

Volgens de raad is die geloofwaardigheid nodig om leiding te geven aan de noodzakelijke aanpassingen van de cultuur bij de NOS.