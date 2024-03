Zimbabwaanse politie arresteert zelfbenoemde profeet, 251 kinderen gered

De Zimbabwaanse politie heeft een man gearresteerd die beweerde dat hij de profeet van een apostolische sekte was. Op het terrein waar de sekte woonde werden 251 kinderen gebruikt als goedkope arbeidskrachten. Ook werden er zestien anonieme graven gevonden.

De lokale politie laat in een persbericht weten dat de man in kwestie, Ishmael Chokurongerwa, een sekte met meer dan duizend leden leidde. Ze woonden op een boerderij op ongeveer 34 kilometer ten noordwesten van de hoofdstad Harare.

Volgens de woordvoerder werden de kinderen "gebruikt om verschillende fysieke activiteiten uit te voeren ten behoeve van de leiding van de sekte". 246 van de 251 minderjarigen hadden geen geboorteakte.

Ruzie over kinderen

Chokurongerwa, die zichzelf de profeet Ismaël noemde, werd samen met zeven van zijn assistenten gearresteerd "wegens criminele activiteiten waaronder uitbuiting van minderjarigen".

Op beelden van de inval is te zien hoe kinderen in een wachtende politiebus worden gezet. Vrouwelijke gelovigen in witte kleding en hoofddoeken ruziën met agenten over hun terugkeer. Waar de politie deze kinderen uiteindelijk naartoe heeft gebracht, is onduidelijk.

Grootste stroming

Er is weinig gedetailleerd onderzoek gedaan naar apostolische kerken in Zimbabwe, maar kinderrechtenorganisatie Unicef schat dat het de grootste religieuze stroming is in Zimbabwe, met ongeveer 2,5 miljoen volgers in een land van 15 miljoen.

Sommige groepen houden zich aan een doctrine die eist dat volgelingen formeel onderwijs voor hun kinderen vermijden, evenals medicijnen en medische zorg. Leden moeten in plaats daarvan genezing zoeken door hun geloof in gebed, heilig water en gezalfde stenen.

Andere Zimbabwaanse gemeenschappen staan hun leden sinds een aantal jaar toe ziekenhuizen te bezoeken en kinderen op school in te schrijven na intensieve campagnes van de overheid en niet-gouvernementele organisaties.