Plannen voor interim-regering Haïti komen nog niet van de grond

De plannen om in Haïti een interim-premier te benoemen komen voorlopig nog niet van de grond. Meerdere politieke partijen hebben het plan van de Caraïbische samenwerkingsorganisatie Caricom verworpen.

Dinsdag diende premier Ariel Henry zijn ontslag in als regeringsleider van het land na overleg met de leiders van landen in het Caribisch gebied en de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken. De landen spraken af om nieuwe verkiezingen te houden in Haïti. Tot die tijd moet een overgangsraad in het land ervoor zorgen dat er snel een interim-premier en ministers worden benoemd.

Meerdere vooraanstaande Haïtiaanse politici hebben echter geweigerd deel te nemen aan de overgangsraad. In een persconferentie sprak voormalig senator en presidentskandidaat Jean Charles Moïse zijn afschuw uit over het plan. Ook zijn bondgenoot, voormalig rebellenleider Guy Philippe, liet weten niks in het voorstel te zien.

Oproep tot protest

Philippe werd onlangs vrijgelaten uit een Amerikaanse gevangenis nadat hij was veroordeeld voor het witwassen van geld. Twintig jaar geleden leidde hij een succesvolle opstand tegen de toenmalig president Jean-Bertrand Aristide.

In een video zei Philippe dat geen enkele Haïtiaan een voorstel van de internationale gemeenschap mag accepteren. Hij drong het erop aan om de straat op te gaan.

"De beslissing van Caricom is niet onze beslissing. Haïtianen zullen beslissen wie Haïti zal regeren", zei Philippe. Samen met Moïse pleit hij ervoor dat een rechter van het Hooggerechtshof tijdelijk de macht overneemt.

Puerto Rico

Voormalig premier Henry verblijft momenteel nog altijd in Puerto Rico. Machtige bendes die zijn regering omver wilden halen, hebben de internationale luchthaven van Haïti in handen, net als grote delen van hoofdstad Port-au-Prince.

Verschillende voorstanders van Henry hebben op de nationale radio gepleit voor een overgangsraad, omdat zij dat als de beste oplossing zien.

De problemen in Haïti komen voort uit het koloniale verleden in het land. In de video hieronder leggen we uit hoe het misgaat in het land: