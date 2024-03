Gemeente gaat parkeerplekken bij Haagse flat verloten onder bewoners

De gemeente Den Haag en een Haagse wooncorporatie gaan via loting bepalen welke bewoners van een appartementencomplex in Ypenburg een parkeerplaats krijgen. Er zijn 62 parkeerplaatsen bij de woontoren, voor 110 bewoners met een of meerdere auto's.

Afgelopen november is betaald parkeren ingevoerd in de wijk. Wie achter het net vist, moet volgens Omroep West verderop in de wijk parkeren. Dat kan oplopen tot 37,50 euro per dag.

"En dat zeven dagen in de week", zei bewoner Mireille Smith eerder tegen de omroep. Ze heeft berekend dat ze jaarlijks zo'n 6000 euro extra kwijt zou zijn aan parkeerkosten als ze niet wordt ingeloot.

Verhuizen?

Een 25-jarige bewoner van de Hofbadtoren meent zo'n 500 per maand kwijt te zijn aan parkeerkosten als hij niet wordt ingeloot. "Dat kan toch niet?", meent zijn moeder Brigitte. "Er wordt dan serieus overwogen om de huur op te zeggen, om maar weer bij mij thuis te komen wonen."

Volgens Smith begrijpen de bewoners niet waarom de gemeente betaald parkeren überhaupt heeft ingevoerd in de wijk. "We hebben hier helemaal geen parkeeroverlast. Het is de gemeente die dat in 2017 heeft bedacht, toen het hele complex nog helemaal niet bestond. Dus ze houden zich aan een plan dat achterhaald is", meent ze.

36 euro per maand

De gemeente Den Haag en wooncorporatie Staedion staan achter het betaald parkeren in de wijk. Bewoners buiten de Hofbadtoren kunnen namelijk een parkeervergunning op straat krijgen. Alleen de bewoners uit de woontoren kunnen dat niet omdat ze immers over een eigen parkeerterrein beschikken.

De verloting en uitslag volgen in april. Vanaf 1 juni betalen bewoners die zijn ingeloot 21 euro per maand voor een eigen parkeerplek. Vanaf volgend jaar wordt dat 36 euro per maand.