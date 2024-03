Eerste bewoners terug naar getroffen kibboetsen: 'Dit blijft mijn thuis'

Kibboets Nir Oz ligt vlak bij de Gazastrook en is een van de kibboetsen die werden aangevallen door Hamas op 7 oktober. De gemeenschap werd hard getroffen. Van de 400 inwoners werd een kwart ontvoerd of gedood. De overlevenden werden geëvacueerd en de kibboets was verlaten. Alleen de kogelgaten, bloedsporen en afgebrande huizen vertelden nog wat zich hier had afgespeeld.

In totaal zijn sinds de oorlog ruim 125.000 Israëliërs geëvacueerd. Het gaat om mensen uit de kibboetsen die waren aangevallen, maar ook uit andere plaatsen in de buurt van de Gazastrook. En inwoners van het gebied bij de grens met Libanon. De overheid heeft opvang geregeld in hotels, vakantieparken en leegstaande panden.

Inmiddels zijn sommigen weer terug naar hun eigen woonplaats, maar in veel van de getroffen kibboetsen is de schade te groot en moeten huizen worden gesloopt en daarna worden herbouwd.

Niet bang

Hoewel een groot deel van de huizen ook in Nir Oz nog steeds onbewoonbaar is, keert een enkeling toch terug. Adi Negev is een van drie bewoners die er weer permanent woont. "Ik denk niet dat hetzelfde als 7 oktober hier nog een keer zal gebeuren. Dus ik ben niet bang om hier te zijn. Het is mijn thuis."

Haar huis bleef op wat schade na gespaard. Maar veel woningen om haar heen werden in brand gestoken en zijn dus nog steeds verlaten.

Nasrah Habiballah werd eind oktober met andere journalisten door de Israëlische overheid rondgeleid in Nir Oz: