Volkskrant: Oud-directeur BNNVARA Timmer greep niet in bij misstanden

NOS-directeur Gerard Timmer kreeg volgens de Volkskrant wel degelijk signalen van misstanden bij BNNVARA toen hij daar nog directeur was. Zo zou het wangedrag bij De Wereld Draait Door al met hem zijn besproken en werd onder zijn verantwoordelijkheid een adjunct-eindredacteur die wangedrag aankaartte bij Zembla volgens de krant gedegradeerd.

Timmer zelf ontkent in de krant dat hij op de hoogte was. Hij zegt dat de meldingen over DWDD "zijn directietafel" niet hebben bereikt. Ook noemt hij het moeilijk om te reageren op anonieme beschuldigingen. Timmer zegt desgevraagd later vandaag met een reactie te komen op het artikel van de Volkskrant.

Wangedrag bij Zembla

De Zembla-adjunct-eindredacteur vertelt in de Volkskrant dat hij van verschillende collega's signalen kreeg over wangedrag van een eindredacteur van Zembla. Toen hij dat samen met een vertrouwenspersoon aankaartte, werd hij volgens eigen zeggen ontboden bij directeur Timmer en mededirecteur Marc Adriani. Daar zouden de directeuren ontkend hebben dat er sprake was van wangedrag.

Een aantal weken later zou de adjunct-eindredacteur zijn gedegradeerd. De vertrouwenspersoon zou van het Zembla-dossier zijn gehaald. Vanwege de vertrouwelijkheid van haar functie wil zij niet reageren in de krant.

De toenmalige voorzitter van de beroepsvereniging voor vertrouwenspersonen (LVV), Leo ten Brink, vertelt in het artikel dat hij zich een telefoontje over deze kwestie herinnert. De manier waarop de directie van BNNVARA met de vertrouwenspersoon is omgegaan, noemt hij tegenover de Volkskrant "een vorm van machtsmisbruik en intimidatie", en "een teken van slecht bestuur".

DWDD

Voormalig medewerkers van DWDD zeggen anoniem tegen de Volkskrant dat ook het wangedrag bij dat programma tijdens besprekingen met de directie aan bod kwam. "Ik heb tegenover hem gezeten en hem verteld hoe heftig het eraan toe ging bij DWDD. Ik vond het verbazingwekkend dat hij na de onthullingen meteen zei dat hij geen kennis had genomen van de misstanden", zegt een van hen over Timmer.

Volgens de krant had Timmer in zijn tijd bij BNNVARA (2014-2018) ook om een andere reden kunnen vermoeden dat er iets mis was bij DWDD. Hij zou minimaal één vaststellingsovereenkomst met een medewerker van het programma hebben getekend, die het programma verliet vanwege de angstcultuur.

Cultuurverandering binnen de NOS

De positie van Timmer ligt onder een vergrootglas omdat hij de komende jaren een cultuurverandering binnen de NOS moet leiden. Bij het rapport van de commissie -Van Rijn over de publieke omroepen meldden zijn medewerkers namelijk vaker dan gemiddeld misstanden als pesten, intimidatie, seksueel grensoverschrijdend gedrag en discriminatie.

Vorig jaar stapte de hoofdredactie van NOS Sport op na tientallen klachten over een onveilig werkklimaat. Timmer wilde aanvankelijk de leiding twee maanden de tijd geven om te vertrekken, maar na druk van de redactie volgde dat vertrek per direct.