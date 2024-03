Wekdienst 14/3: Uitspraak hoger beroep Mallorcazaak • Eindverslag Kim Putters

En dan nog even dit:

Het hoofd van een school in het Engelse Southampton heeft in een brief aan ouders zijn frustraties geuit over het schooleten dat aan hun kinderen wordt geserveerd. "Hoe moeilijk is het om een aardappel te bakken?", vroeg hij zich volgens de BBC hardop af. "Als dit eten aan mijn eigen kinderen zou worden geserveerd, zou ik buitengewoon ongelukkig zijn."

Jason Ashley legt de schuld voor het beroerde eten bij de maaltijdverzorger, die op zijn beurt excuses heeft gemaakt. Het bedrijf wijt de problemen aan een personeelsgebrek en operationele uitdagingen, schrijft The Guardian.

Ashley stuurde deze foto mee in de brief aan ouders: