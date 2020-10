Hamilton op pole in GP van Portugal, Verstappen derde in kwalificatie

In het eerste deel van de kwalificatie gebruikten alle coureurs de zachtste band. Hamilton was de snelste (1.16,828), met Verstappen in zijn spoor (1.16,879). In het tweede deel kozen Hamilton en Bottas voor de mediumband. Verstappen hield het bij de zachtste en snelste compound.

De kwalificatie begon een halfuur later dan gepland. In de laatste vrije training werd een putdeksel uit de baan gereden in bocht 14. De Portugezen hadden moeite het probleem in korte tijd op te lossen. Er kwam beton aan te pas om de deksel weg te werken. Met een föhn werd het beton hard gemaakt.

Lewis Hamilton vertrekt zondagmiddag van pole in de Grand Prix van Portugal. Op het circuit van Portimão, waar voor het eerst in de geschiedenis een Formule 1-race wordt gehouden, bleef hij in de kwalificatie met 1.16,652 zijn teamgenoot Valtteri Bottas maar nipt voor. Max Verstappen leek op weg naar de tweede startplaats, maar moest uiteindelijk met 1.16,904 genoegen nemen met de derde startplaats.

Daarna keerden Hamilton en Bottas terug naar de mediumband. Het zorgde voor een spannende ontknoping. Bottas noteerde in zijn laatste rondje 1.16,754. Verstappen kwam met 1.16,904 even op P2 terecht, maar het ultieme rondje van Hamilton bezorgde de Brit zijn 97ste polepositie in zijn carrière.

In het beslissende derde deel van de kwalificatie was het de vraag of Verstappen erin zou slagen polepositie weg te kapen voor de neus van de Mercedessen. In deel twee klaagde de Nederlander nog over een gebrek aan grip.

Blij

Verstappen was tevreden over zijn prestatie. "Op het nieuwe asfalt hier is het moeilijk. Ik ben blij met het derde deel van de kwalificatie. Mijn rondje was netjes. Het is weer P3, maar niet te ver achter Mercedes. Dat biedt perspectief voor de race. We zullen goed in de race moeten zitten en kijken wat er dan gebeurt."

Hamilton reageerde opgetogen. "De auto was geweldig, zeker op dit moeilijke circuit. Valtteri was het hele weekeinde erg snel. Ik heb besloten aan het einde van de kwalificatie drie rondjes te doen. De laatste ronde was het beste."