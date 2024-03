Hato wil in kleine stapjes hogerop, maar eerst Aston Villa uitschakelen met Ajax

Dat het zo lang duurde, betekent volgens de geboren Rotterdammer niet dat het spannend was, ondanks geruchten over interesse van buitenlandse topclubs.

"Er was geen twijfel, dit is wat ik wil. Zulke onderhandelingen gaan nooit echt snel, het duurt even voordat beide partijen tevreden zijn. Natuurlijk heb ik ambities en dromen, maar dat wil ik in kleine stapjes doen."

Tweede Hato bij Ajax?

Na het langer vastleggen van Oranje-international Hato is Ajax naar verluidt ook bezig zijn jongere broertje in te lijven. De 12-jarige Elgyn Hato zou dan in de voetsporen van zijn broer de overstap maken van de Sparta Rotterdam-jeugd naar de Ajax-opleiding.

Grote broer Jorrel zegt zich er niet veel mee te bemoeien: "Ik heb hem geen advies gegeven, de keuze ligt bij hem. Hij moet er zelf achteraan gaan wat hij het liefste wil, de keuze laat ik volledig aan hem."