Drie aanhoudingen na nieuwe explosie bij huis in Schoonoord (Drenthe)

Bij een woning in het Drentse Schoonoord is vannacht rond 03.00 uur een brand ontstaan na een ontploffing. De brandweer rukte uit om het vuur aan de Brugstraat te blussen. Gisteren was er ook al een explosie bij de woning. Drie verdachten zijn aangehouden, meldt de politie.

Een van hen werd kort na de brand gearresteerd in de omgeving van het huis. De twee anderen zijn een uur later aangehouden in een auto op de A28, ter hoogte van Harderwijk.

De brand is inmiddels onder controle, maar het huis is vooralsnog onbewoonbaar. De twee bewoners van het huis konden de woning op tijd verlaten, meldt RTV Drenthe. Een van de twee is met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van de explosie. Buurtbewoners speculeerden gisteren tegenover RTV Drenthe dat het mogelijk om een aanslag zou gaan, maar uitgevoerd bij het verkeerde adres. De politie wilde daar toen nog niets over kwijt.