Nieuwe pogingen, maar voedselvoorziening Gaza komt nog niet op gang

Ondertussen nadert een schip met noodhulp Gaza. Open Arms vertrok ruim twee dagen geleden met 200 ton aan voedsel, goed voor zo'n half miljoen maaltijden, maar waar het kan aanleggen is nog onduidelijk.

Het schip is onderdeel van een test voorafgaand aan het openen van een humanitaire corridor tussen Cyprus en Gaza. Omdat er geen haven meer is in Gaza zou daar een steiger van puin gebouwd worden door de Amerikaanse hulporganisatie World Central Kitchen. Volgens Cyprus ligt er een "veel groter" schip klaar om uit te varen als de test met Open Arms slaagt.

Hamas zegt dat de levering van hulp over zee onvoldoende is om tegemoet te komen aan de behoefte in Gaza. "De lading over zee overschrijdt niet die van een of twee vrachtwagens, en het duurt dagen voor het aankomt", zegt het hoofd van het mediabureau van de Hamas-regering in een verklaring. Ook is het volgens hem niet duidelijk waar het schip kan aanmeren. Gisteren zijn er vier schepen met bouwmateriaal vertrokken uit de VS, maar de reis naar de Middellandse Zee kan een maand duren.

'Honger als oorlogswapen'

Te midden van de zorgen over een hongersnood zei EU-buitenlandchef Josepp Borrel gisteren dat Israël "de uithongering van de bevolking gebruikt als oorlogswapen". "Als we op zoek gaan naar alternatieve manieren om steun te verlenen, over zee of door de lucht, moeten we ons eraan herinneren dat we dat doen omdat de natuurlijke manier om steun te verlenen via wegen wordt afgesloten, kunstmatig wordt afgesloten", aldus Borrell verwijzend naar Israël.