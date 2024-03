Boeing-toestel maakte mogelijk duikende beweging door verzetten stoel piloot

Het onderzoek naar hoe het vliegtuig van LATAM Airlines maandag plotseling een duikende beweging kon maken, focust zich op het verstellen van de stoel van de piloot van het vliegtuig. Dat meldt vakwebsite The Air Current op basis van twee mensen die van het onderzoek op de hoogte zijn gesteld.

Volgens de vakwebsite is de belangrijkste vraag van de onderzoekers waardoor de stoel bewoog. Op basis van de huidige bevindingen zou de piloot de stoel onopzettelijk hebben verzet. Een andere mogelijkheid die niet wordt uitgesloten is kortsluiting aan boord van het toestel.

Door de duik van de Boeing 787-9 Dreamliner werden passagiers door de cabine geslingerd, daarbij raakten vijftig mensen gewond. Twaalf van hen moesten naar het ziekenhuis worden gebracht.

Een vrouw die aan boord was vertelde tegen de New Zealand Herald haar verhaal. "Ik was vroeger stewardess en dit is voor het eerst dat ik dit heb meegemaakt. Het hele toestel leek tot stilstand te komen." Volgens de vrouw was sprake van een "heel snelle val".

Andere incidenten

Boeing komt de laatste tijd vaker negatief in het nieuws door technisch malheur. Vrijdag nog verschenen er beelden van een Boeing 777-200 die kort na het opstijgen van San Francisco naar Japan een wiel verloor. Dat viel op een lege auto, die daardoor zwaar werd beschadigd. De Boeing kon met zijn andere wielen veilig landen in Los Angeles, waarna passagiers met een ander toestel doorvlogen naar Osaka.

Begin dit jaar was er een ernstiger incident met een Boeing 737-MAX. Een toestel van Alaska Airlines verloor onderweg een deurpaneel. Dat kwam door loszittende bouten, wat daarna ook bij andere toestellen werd vastgesteld. Bij het incident vielen geen slachtoffers.