Waterschap onderzoekt verboden landbouwgif in oppervlaktewater Noord-Holland

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier doet onderzoek naar de herkomst van een landbouwgif dat al sinds 1998 is verboden, maar toch is aangetroffen in oppervlaktewater in de regio. Dat meldt het schap, verantwoordelijk voor het waterbeheer in het noorden van Noord-Holland, na vragen over de aanwezigheid van het onkruidbestrijdingsmiddel dinoterb.

Recent stelde milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) vast dat het verboden middel dinoterb op tal van plekken in Noord-Holland voorkomt. Dinoterb is een onkruidbestrijdingsmiddel dat sinds 1998 verboden is vanwege de grote risico's voor volksgezondheid en milieu. Volgens MOB is de aangetroffen hoeveelheid van het middel in het oppervlaktewater een ernstige bedreiging voor de biodiverstiteit in het het gebied en voor de gezondheid van omwonenden.

De milieuorganisatie diende een handhavingsverzoek in bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Ook GroenLinks en PvdA in Noord-Holland wilden opheldering over de kwestie.

Het hoogheemraadschap bevestigt dat metingen laten zien dat op meerdere plaatsen in Noord-Holland dinoterb is gevonden. Het is volgens het waterschap onbekend hoe, wanneer en waarom deze stof in het oppervlaktewater terecht is gekomen. Ook zou er geen concrete aanwijzing van een mogelijke bron of een mogelijke overtreding zijn. "Elke beschuldiging aan welk adres dan ook is voorbarig", zegt hoogheemraad Jos Beemsterboer, die verantwoordelijk is voor waterkwaliteit.

MOB stelde eerder dat de hoge concentraties dinoterb waarschijnlijk het gevolg zijn van illegaal gebruik in de bloementeelt. Door de hoge concentraties zou er geen sprake kunnen zijn van historische uitspoeling, omdat de metingen hoger uitvallen dan vergelijkbare tests van meer dan tien jaar geleden.