Bosz na uitschakeling PSV: 'Onnodig verliezen komt altijd harder aan'

Na omzettingen zag Bosz zijn ploeg eindelijk voet aan de grond krijgen in het Westfalenstadion. "We zijn, met heel veel risico, over het hele veld een op een gaan spelen. Vanaf dat moment kregen we de grip terug, zijn we de wedstrijd gaan domineren en hebben we heel goed gespeeld. Dat vond ik geweldig."

Het leidde tot goed spel en kansen. Maar zelfs vanaf een presenteerblaadje viel de gelijkmaker niet. Het doet pijn bij de ongeslagen koploper van de eredivisie, maar glans neemt het niet weg volgens de hoofdrolspeler.

"De glans... Ik denk dat wij vooral heel trots moeten zijn op wat we gepresteerd hebben", zegt De Jong. "Hoe wij bezig zijn dit seizoen, ook in de competitie. Ik heb nog nooit zoveel plezier gehad in een seizoen. De manier van voetballen, domineren, ook vanavond weer."