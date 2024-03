Depay inspireert Atlético tot comeback tegen Inter: zege na strafschoppen

Inter-doelman Yann Sommer bracht op fraaie wijze redding op inzetten van Antoine Griezmann en Alváro Morata (kopbal). Aan de andere kant moest doelman Jan Oblak ook het beste van zichzelf laten zien, onder meer bij twee inzetten in korte tijd van Denzel Dumfries.

Twee treffers in twee minuten

Terwijl Atlético het meeste in balbezit was en zocht naar een opening in de door Stefan de Vrij geleide Inter-defensie, leken de uitbraken van de Italianen gevaarlijker.

Dat bleek na een ruim half uur, toen Inter razendsnel en over vele schijven door de Spaanse defensie sneed tot Federico Dimarco vrij voor het doel stond. De geblondeerde linkerwingback aarzelde niet en schoot de bal achter Oblak.

Slechts 19 treffers had Inter dit seizoen toegestaan in 38 wedstrijden, maar daar had Atlético geen boodschap aan. Nog geen twee minuten later poeierde Griezmann namelijk de gelijkmaker van dichtbij in het doel.