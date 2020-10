Walvisschedel naar Naturalis: 'Zeldzaam, omdat hij niet is aangespoeld'

De schedel van een walvis die onlangs werd opgevist bij IJmuiden, komt naar het museum Naturalis in Leiden. "Een opgeviste schedel is een zeldzaamheid. We kwamen er via via achter wie hem had opgevist", zegt Pepijn Kamminga, collectiebeheerder bij Naturalis. Hij vermoedt dat het om de schedel van een vinvis gaat.

Een stagiaire van het museum had een tip ontvangen van iemand uit IJmuiden, die de schedel op de kade had zien liggen. Na een lange zoektocht kwam het museum in contact met de vissers.

Het museum neemt vaker gevonden walvisbotten op in de collectie, maar die zijn meestal van aangespoelde dieren. Naturalis heeft er inmiddels meer dan 1500, waaronder botten van bruinvissen, potvissen en vinvissen.

Voorlopig is de schedel nog niet te zien voor publiek. "We zitten met een luxeprobleem dat we eigenlijk te veel hebben om te tonen", zegt Kamminga tegen Omroep West. Het is nog niet duidelijk wanneer het museum de schedel krijgt.