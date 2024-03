PSV komt flitsende start Dortmund niet te boven en ligt uit Champions League

De Europese ambities van PSV zijn in Dortmund gesneuveld. Na een gelijkspel (1-1) in eigen huis verloren de Eindhovenaren de return in de achtste finales van de Champions League op bezoek bij Borussia Dortmund met 2-0.

Met de befaamde Gelbe Wand van het Westfalenstadion in de rug werd de koploper van de eredivisie in het eerste half uur omver geblazen. Ook met de van een blessure herstelde Joey Veerman in de basis kon PSV niet mee in de flitsende start van Dortmund.

PSV vocht lang tegen een achterstand door een doelpunt in de derde minuut van Jadon Sancho, diep in blessuretijd maakte Marco Reus ook nog 2-0.