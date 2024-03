EU-landen na gesteggel akkoord met 5 miljard euro voor Oekraïne

Na maandenlange onderhandelingen zijn EU-leiders het eens over 5 miljard euro extra steun voor Oekraïne. Het geld gaat in een al bestaand speciaal fonds dat buiten het budget van de Europese Unie valt. Lidstaten krijgen geld uit deze pot in ruil voor leveringen van munitie en materieel aan Oekraïne.

Vanuit Kyiv is opgelucht gereageerd op het nieuws. Het Oekraïense leger heeft een nijpend tekort aan munitie en wapens. Het Russische leger boekt gestaag terreinwinst. Nu de militaire steun vanuit de VS stokt, is hulp van Brussel des te meer welkom. "Dit is een krachtige en goed getimede demonstratie van Europese eenheid", reageert minister van Buitenlandse Zaken Koeleba op het nieuws.

Toch was er in de aanloop naar het besluit volop gesteggel tussen lidstaten. Hongarije maakte bezwaar en later maakten ook Frankrijk en Duitsland problemen. Berlijn, de grootste leverancier van wapens aan Kyiv binnen de Unie, wilde directe leveringen aan Oekraïne in mindering brengen op zijn contributie aan het fonds, terwijl Frankrijk wilde vastleggen dat het defensiematerieel van Europese makelij moest zijn.

Compromis

Uiteindelijk is een compromis gesloten. In plaats van 100 procent, zoals Duitsland wilde, telt straks minder dan 50 procent van de directe wapenleveringen aan Oekraïne mee als bijdrage aan het fonds, meldt website Politico op basis van twee anonieme diplomaten.

In de tekst van het akkoord staat dat er prioriteit wordt gegeven aan de Europese defensiebranche. In noodgevallen kan er ook munitie en materieel van buiten Europa worden gedeclareerd als Oekraïne het eerder nodig heeft. Dat betekent dat het Franse standpunt niet tot een keiharde afspraak heeft geleid over voorrang voor de Europese defensie-industrie.

De Europese Vredesfaciliteit, zoals het fonds heet, wordt gevuld met bijdragen van de EU-lidstaten. Nederland zou van de nieuwe 5 miljard euro een kleine 300 miljoen voor zijn rekening moeten nemen. Eerder is al 6,1 miljard euro uit het fonds gebruikt voor militaire steun aan Oekraïne.

800.000 artilleriegranaten

Oekraïne kampt onder meer met een tekort aan artilleriegranaten. Een Tsjechische functionaris zei vandaag dat het land vanaf juni extra voorraden krijgt. De regering in Praag heeft onlangs toegezegd dat Oekraïne 800.000 artilleriegranaten krijgt.