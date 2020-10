Judoka De Wit verliest troostfinale bij grandslamtoernooi Boedapest

In de kwartfinales kwam De Wit de Russische judoka Chasan Chalmoerzajev tegen op de tatami. Na vijf minuten judoën, stonden er alleen twee strafjes op het scorebord, maar in de golden score werd De Wit uiteindelijk verslagen op waza-ari.

FJudoka Frank de Wit heeft bij het grandslamtoernooi in Boedapest naast brons gegrepen in de klasse tot 81 kilogram. De Heemskerker verloor met ippon van de Mongoliër Saeid Mollaei.

Om nog kans te maken op brons moest De Wit in de herkansingen afrekenen met Shamil Borchashvili. Dat deed hij al binnen dertig seconden door de Oostenrijkse judoka op ippon te verslaan. In de strijd om brons treft De Wit Saeid Mollaei uit Mongolië.

In dezelfde klasse als De Wit verloor Jim Heijman al in de eerste ronde op ippon.

Van den Berg snel uitgeschakeld

Geke van den Berg werd in de tweede ronde uitgeschakeld in Boedapest. De 25-jarige judoka was niet opgewassen tegen Magdalena Krssakova uit Oostenrijk. Ze verloor haar partij in de klasse tot 63 kilogram op ippon.