Tweede Kamer: kabinet moet minimumprijs vliegtickets onderzoeken

Het kabinet moet kijken of er een minimumprijs op vliegtickets kan komen. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat, uit vrees voor een prijzenslag tussen luchtvaartmaatschappijen met spotgoedkope tickets.

Het instellen van een verplichte minimumprijs leidt tot eerlijke concurrentie en zal het milieu en het klimaat minder schaden, denken regeringspartijen D66, ChristenUnie, CDA en oppositiepartijen GroenLinks, SP, PvdA, 50Plus, SGP en het Kamerlid Van Kooten-Arissen.

Belasting

Het ticket mag niet goedkoper zijn dan de optelsom van verplichte luchthavengelden, belastingen en andere heffingen op tickets. Het voorstel komt van regeringspartijen D66 en de ChristenUnie, die denken dat de minimumprijs dan op ongeveer 35 euro komt te liggen.

Tijdslot

De initiatiefnemers denken dat vliegtuigmaatschappijen na de coronacrisis alles uit de kast zullen halen om hun start- en landingsrechten op luchthavens te behouden. Iedere maatschappij heeft een bepaald recht, een tijdslot, om op een bestemming te vliegen en Europese regels bepalen dat een vliegtuigmaatschappij zo'n tijdslot voor tachtig procent moet gebruiken. Nu zijn die regels tijdelijk losgelaten.

In de strijd om die start- en landingsrechten zullen vliegtuigmaatschappijen met stuntprijzen gaan werken, vrezen de partijen in de Tweede Kamer. Oostenrijk gaat ook een minimumprijs invoeren, van 40 euro. De Kamer wil dat Nederland met Oostenrijk onderzoek of zo'n er een minimumprijs ingevoerd kan worden.